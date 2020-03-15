Beşiktaş'ta 4 yıl sonra bir ilk!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Beşiktaş, uzun süre sonra bir ilki yaşadı.
Siyah - beyazlılar, 3 Aralık 2016'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynadığı Fenerbahçe maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısını şut çekemeden tamamladı.
Beşiktaş, 4 sene önce oynanan Fenerbahçe maçında mücadele boyunca 2 şut çekmiş ancak bunlarda isabet bulamamıştı.
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