Beşiktaş'ta 4 yıl sonra bir ilk!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Beşiktaş, uzun süre sonra bir ilki yaşadı.

Siyah - beyazlılar, 3 Aralık 2016'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynadığı Fenerbahçe maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısını şut çekemeden tamamladı.

Beşiktaş, 4 sene önce oynanan Fenerbahçe maçında mücadele boyunca 2 şut çekmiş ancak bunlarda isabet bulamamıştı.