SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta 4 yıl sonra bir ilk!

Beşiktaş'ta 4 yıl sonra bir ilk!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.03.2020 20:57 | Son Güncelleme

Galatasaray deplasmanına konuk olan Beşiktaş, Süper Lig'de 4 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Beşiktaş'ta 4 yıl sonra bir ilk!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Beşiktaş, uzun süre sonra bir ilki yaşadı.

Siyah - beyazlılar, 3 Aralık 2016'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynadığı Fenerbahçe maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısını şut çekemeden tamamladı.

Beşiktaş, 4 sene önce oynanan Fenerbahçe maçında mücadele boyunca 2 şut çekmiş ancak bunlarda isabet bulamamıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Flaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesajFlaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Galatasaray derbi ilk

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Bakan açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti! Ölüm sebebi koronavirüs mü?

Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti! Ölüm sebebi koronavirüs mü?

''Lig bitirilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin''

''Lig bitirilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin''

Seyircisiz maçta olay çıktı

Seyircisiz maçta olay çıktı

Derbinin 11'leri belli oldu

Derbinin 11'leri belli oldu

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Beşiktaş derbi öncesi Ankaragücü'nü devirdi!

Beşiktaş derbi öncesi Ankaragücü'nü devirdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta 4 yıl sonra bir ilk!

Beşiktaş'ta 4 yıl sonra bir ilk!

Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj

Flaş! Talisca'dan Beşiktaş'a mesaj

Beşiktaş taraftarından virüs önlemi

Beşiktaş taraftarından virüs önlemi

Sergen Yalçın, Terim'e karşı ilk peşinde

Sergen Yalçın, Terim'e karşı ilk peşinde

Sergen Yalçın: Derbide 3 puan alırsak çok şey kazanırız

Sergen Yalçın derbinin şifresini açıkladı

Beşiktaş'tan Mesut Bakkal açıklaması: TFF'yi göreve çağrıyoruz

Beşiktaş'tan Mesut Bakkal açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.