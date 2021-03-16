SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş’ta 5 değişiklik

Beşiktaş’ta 5 değişiklik

16.03.2021 20:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beşiktaş’ta 5 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş’ta, lig maçına göre 5 değişiklik yaşandı.

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir’i deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, bu maçtan 4 gün sonra yine Başakşehir’le Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekipte kadroda değişikliğe gitmesi beklenen Teknik Direktör Sergen Yalçın, 5 ismi kulübeye çekti. Lig maçında ilk 11’de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, Fabrice N’Sakala, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Cyle Larin, kupa karşılaşmasında yerlerini Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup ve Kevin N’Koudou’ya bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı Yüzünü sır gibi saklıyorlardı! Saniyelik hata ortaya çıkardı
Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanaldaBaşakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsane ismi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Fenerbahçe'de bomba gelişme! Teklif yapıldı

Süper Lig devinden Talisca'ya transfer teklifi

Süper Lig devinden Talisca'ya transfer teklifi

Fatih Terim'den flaş karar! 'Kendine takım bul!'

Fatih Terim'den flaş karar! 'Kendine takım bul!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan çağrısı

Feghouli'den Şenol Güneş'e Taylan çağrısı

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'i gönderdi

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'i gönderdi

Onyekuru, Belhanda'nın yeni adresini açıkladı

Onyekuru, Belhanda'nın yeni adresini açıkladı

Diğer Haberler

Beşiktaş’ta 5 değişiklik

Beşiktaş’ta 5 değişiklik

Adem Ljajic'e Sırbistan'dan kötü haber

Adem Ljajic'e Sırbistan'dan kötü haber

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Kartal, Boz Baykuşlar'ı konuk ediyor

Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda

Josef de Souza: Beşiktaş'ta efsane olmak istiyorum

Beşiktaş'ta efsane olmak istiyorum

Beşiktaşlı Josef De Souza'dan çarpıcı itiraflar!

Beşiktaşlı Josef De Souza'dan çarpıcı itiraflar!

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kadrosu açıklandı! Cenk tosun...

Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kadrosu açıklandı! Cenk tosun...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.