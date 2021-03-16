Beşiktaş’ta 5 değişiklik

Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir’i deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, bu maçtan 4 gün sonra yine Başakşehir’le Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekipte kadroda değişikliğe gitmesi beklenen Teknik Direktör Sergen Yalçın, 5 ismi kulübeye çekti. Lig maçında ilk 11’de sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, Fabrice N’Sakala, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Cyle Larin, kupa karşılaşmasında yerlerini Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup ve Kevin N’Koudou’ya bıraktı.

