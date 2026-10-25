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Camp Nou’da dev gece! Barcelona-Real Madrid canlı

Barcelona ile Real Madrid El Clasico’da karşılaşıyor. Arda Güler Mourinho’nun ilk 11'inde, Courtois ise grip nedeniyle kadro dışı.

Camp Nou’da dev gece! Barcelona-Real Madrid canlı
Emre Şen

İspanya LaLiga’nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, sezonun ilk El Clasico’sunda karşı karşıya geliyor. Spotify Camp Nou’da oynanacak dev mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak. Real Madrid’de Arda Güler ilk 11'de yer alırken, Thibaut Courtois grip nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

EL CLASICO’DA KADROLAR BELLİ OLDU

Barcelona ilk 11: Garcia; Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo; Pedri, Rodri; Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha.

Real Madrid ilk 11: Lunin; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

COURTOIS KADRODAN ÇIKARILDI

Real Madrid’de El Clasico öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Eflatun-beyazlı kulüp, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois’nın grip nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Courtois’nın yerine genç kaleci Illia Voloshyn kadroya dahil edildi, kaleyi ise Andriy Lunin koruyacak. Courtois, bu sezon ilk kez maç kaçırıyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Mourinho, El Clasico’da Arda Güler’e ilk 11'de görev verdi. Milli futbolcu, son üç maçında 2 gol ve 2 asist üreterek Barcelona karşısında en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Real Madrid’in orta alanında Tchouameni ve Bernardo Silva’nın yer aldığı kadroda, Federico Valverde sağ bekte görev yapacak.

PUAN DURUMUNDA 6 PUANLIK FARK

Barcelona, ilk 9 lig maçının tamamını kazanarak 27 puanla namağlup lider olarak El Clasico’ya çıkıyor. Real Madrid ise 9 maçta aldığı 2 yenilgiyle 21 puanda ve üçüncü sırada bulunuyor. Karşılaşmayı Barcelona kazanırsa iki takım arasındaki fark 9 puana çıkacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU VE YAYIN BİLGİSİ

Karşılaşmayı hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Munuera’nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez Munuera yaparken, VAR’da Javier Iglesias Villanueva görev alacak. El Clasico, S Sport ve S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona real madrid
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