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Başakşehir-Galatasaray maçına hakem kararları damga vurmuştu! Trio ekibi yorumladı: Devam ettirilmeliydi...

Galatasaray’ın Başakşehir’i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışmalı hakem kararları gündeme geldi. beIN Trio ekibi, Başakşehir lehine verilen penaltı ile Umut Bozok’un kırmızı kart gördüğü pozisyonları değerlendirdi.

Başakşehir-Galatasaray maçına hakem kararları damga vurmuştu! Trio ekibi yorumladı: Devam ettirilmeliydi...
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir’i 3-2 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Mücadelede skor kadar hakem kararları da gündem oldu.

beIN Trio ekibi, karşılaşmada yaşanan iki kritik pozisyon üzerinden hakemin kararlarını değerlendirdi. Özellikle Başakşehir lehine verilen penaltı ve Umut Bozok’un kırmızı kart gördüğü pozisyon için değerlendirmelerde bulundu.

BAŞAKŞEHİR'İN KAZANDIĞI PENALTI

Başakşehir-Galatasaray maçına hakem kararları damga vurmuştu! Trio ekibi yorumladı: Devam ettirilmeliydi... 1

Karşılaşmada İstanbul Başakşehir lehine verilen penaltı kararı, beIN Trio ekibinin değerlendirdiği ilk tartışmalı pozisyon oldu. Uzman isimler, hakemin penaltı kararının desteklenebilir olduğunu belirtmekle birlikte, pozisyonun devam ettirilmesinin daha doğru olacağı görüşünde birleşti.

Deniz Çoban, savunma oyuncusunun kol ve el hareketinin doğal olduğunu savunarak penaltı verilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Savunma oyuncusunun elleri kolları illegal şekilde hareket etmiyor. Futbol oyun kurallarının istediği şekilde hareket ediyor. Kolu çok fazla açılmamış, geriye doğru savurma hareketi yok. Kolla yüz kaçınılmaz şekilde buluşuyor, kontrolsüz hamle yok. Penaltı kararı verilmemesini çok daha doğru bulurdum.”

Seçim Demirel ise hakemin pozisyonu kontrolsüz hareket olarak değerlendirdiğini belirterek kararın desteklenebilir olduğunu söyledi ancak kendi tercihinin penaltı verilmemesi yönünde olduğunu dile getirdi.

“Hakem kontrolsüz hareket olarak değerlendirdi. Hakemin kararına saygı duyuyorum, desteklenebilir bir penaltı ama ben penaltı vermemesini daha doğru bulurdum.”

Bülent Yıldırım da diğer yorumcularla benzer bir görüş ortaya koyarak pozisyonda oyunun devam ettirilmesini daha doğru bulacağını belirtti.

“Devam ettirilmesini daha doğru bulurdum.”

UMUT BOZOK’UN KIRMIZI KARTI

Başakşehir-Galatasaray maçına hakem kararları damga vurmuştu! Trio ekibi yorumladı: Devam ettirilmeliydi... 2

Programda ele alınan bir diğer önemli karar ise Umut Bozok’un kırmızı kart gördüğü pozisyon oldu. beIN Trio ekibinin üç üyesi de hakemin bu kararını doğru buldu.

Seçim Demirel, Umut Bozok’a gösterilen kırmızı kartın yerinde olduğunu ifade ederken, Deniz Çoban da aynı görüşü paylaştı.

“Kırmızı kart kararı doğru.”

Bülent Yıldırım da pozisyonla ilgili değerlendirmesinde diğer iki yorumcuyla aynı noktada birleşti.

“Kırmızı kart kararı doğru.”

Böylece Başakşehir lehine verilen penaltı konusunda kararın desteklenebilir olduğu ancak devam kararının daha doğru olacağı yönünde ortak bir değerlendirme ortaya çıkarken, Umut Bozok’un kırmızı kartı konusunda ise beIN Trio ekibi tamamen aynı görüşte buluştu.

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