Beşiktaş'ta Aboubakar'dan sonra Cyle Larin de Kayserispor maçında yok

Sivasspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından Cyle Larin'in Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Cyle Larin, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

Cyle Larin’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme:

Futbolcumuz Cyle Larin’in, Futbol Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı yaralanma sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

