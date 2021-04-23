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  4. Beşiktaş'ta Aboubakar'dan sonra Cyle Larin de Kayserispor maçında yok

Beşiktaş'ta Aboubakar'dan sonra Cyle Larin de Kayserispor maçında yok

23.04.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Sivasspor maçında sakatlanan Cyle Larin hakkında sakatlık açıklaması yapıldı.

Beşiktaş'ta Aboubakar'dan sonra Cyle Larin de Kayserispor maçında yok

Sivasspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından Cyle Larin'in Kayserispor maçında oynayıp oynamayacağı henüz belli değildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Cyle Larin, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

Cyle Larin’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme:

Futbolcumuz Cyle Larin’in, Futbol Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı yaralanma sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sivasspor - BJK maçında Beinsports istatistiklerine göre Sivasspor bu sezonun faul rekorunu kırmış. Sakatlamaya yönelik sert futbol oynattığından dolayı Rıza Çalımbay'a Fenerliler ve GS'lılar 2 ekmek, 1 süt ödülünü (Centilmenlik Ödülü) vermek için kuyruğa girmiş. Şimdi mutlu oldun mu Rıza Hocam.
yatsaydı sen verecektin değil mi süt kupasını ayıp yaa utanmadan yatmasını beklediniz demek Adamsın Rıza hoca
dembaba’yi oynatsinlar, hazir bosta
Oynaaarr...Ödem ve gerilme!

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