SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Aboubakar geri dönüyor

Beşiktaş'ta Aboubakar geri dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.01.2021 09:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 Ocak Salı günü İstanbul'a dönecek.

Beşiktaş'ta Aboubakar geri dönüyor

Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar 5 Ocak Salı günü İstanbul'a geri dönecek. Annesinin vefatı nedeniyle 28 Aralık'ta Kamerun'a giden yıldız futbolcu dün ülkesinde gerçekleşen cenaze törenine katıldı ve son görevini yerine getirdi. Demir Grup Sivasspor maçının ardından dün akşam Hes Kablo Kayserispor deplasmanında takımdaki yerini alamayan Aboubakar bir gün rötarlı olarak yarın İstanbul'a gelecek ve yeniden takıma katılacak.

Deneyimli golcünün çarşamba günü Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Süper Lig'de 8 golü bulunan Vincent Aboubakar son olarak Ankaragücü karşılaşmasında görev yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRıza Kocaoğlu'nun acı günüRıza Kocaoğlu'nun acı günü
Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti Başkan Çebi’ye armağan ettiBeşiktaşlı futbolcular galibiyeti Başkan Çebi’ye armağan etti
Fatih Terim’in muhtemel 11’iFatih Terim’in muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı
ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı
MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı
MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Beşiktaş'tan 'loca saldırısı' konusunda açıklama geldi!
Beşiktaş'tan 'loca saldırısı' konusunda açıklama geldi!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Aboubakar geri dönüyor
Beşiktaş'ta Aboubakar geri dönüyor
Beşiktaş, 360 dakikadır gol yemiyor
Beşiktaş, 360 dakikadır gol yemiyor
Beşiktaş'tan 'loca saldırısı' konusunda açıklama geldi!
Beşiktaş'tan 'loca saldırısı' konusunda açıklama geldi!
Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti Başkan Çebi’ye armağan etti
Beşiktaşlı futbolcular galibiyeti Başkan Çebi’ye armağan etti
Kevin N'Koudou: Hedefimiz sezon sonu lider olmak
''Hedefimiz sezon sonu lider olmak''
Sergen Yalçın: Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar
Sergen Yalçın: Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.