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Beşiktaş'ta Aboubakar şoku: Alanya ve Erzurum'da da yok

04.04.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku: Alanya ve Erzurum'da da yok

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku yaşanıyor! Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Aboubakar, siyah-beyazlı takımın Alanyaspor ve Erzurumspor ile oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.

Aboubakar hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, "Aboubakar'ın sakatlığı devam ediyor ve yapılan kontrollerde de kısa sürede düzelecek bir durum olmadığı belli oluyor. Aboubakar, Alanyaspor maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Erzurumspor maçında da oynaması zor gözüküyor. Cenk'in durumu da aynı, o da Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında zor gözüküyor" dedi.

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