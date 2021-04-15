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Beşiktaş'ta Aboubakar yine yok

15.04.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesinde Vincent Aboubakar'ın durumu belli oldu.

Beşiktaş'ta Aboubakar yine yok

Beşiktaş'ta sakatlığı olan Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçı kadrosuna da alınmadı.

Kamerunlu golcü, milli takım kampından sakat döndüğü için Süper Lig'deki Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyememişti.

Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar'ın maça yetişmemesi nedeniyle Cenk Tosun'un da sezonu kapatması nedeniyle santrfor pozisyonunda Cyle Larin'e görev verecek. Bu durumda siyah-beyazlı hocanın kanatlardaki tercihleri ise Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou olacak.

Beşiktaş, 16 Nisan Cuma günü 19:00'da evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

JOSEF DE SOUZA DÖNÜYOR

Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Erzurum deplasmanında oynamayarak cezasını tamamlayan Josef de Souza karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

6 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta cuma günü oynanacak müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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