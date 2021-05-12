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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in omzu çıktı

12.05.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Karagümrük ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic'in omzu çıktı. Boşnak futbolcunun tedavisine devam ediliyor.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in omzu çıktı

Beşiktaş'ın Karagümrük ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında omzunun üzerine düşen ve oyuna devam edemeyen Adem Ljajic'in omzunun çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüp, Boşnak futbolcunun durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic’in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ADEME YAPILAN HAREKET PENALTININ BABASI İDİ KOLUNUN ÇIKMASINA VARACAK KADAR AMA, GS LI PALABIYIK VERMEDİ.BIYIK ALTINDAN DA GÜLÜP GEÇTİ. GÖZTEPE MAÇINDA OYNAMALI. GS LEHİNE 10 VE ÜZERİ PENALTI ÇALINDI.ALEYHİNE 2. DENİZLİ MAÇINDA VERİLEN PENALTILAR ÇOK KOMİKTİ.AMATÖR MAÇLARDA BİLE BÖYLE KOMİK PENALTILAR VERİLMEZ. BJK LEHİNE VERİLEN PENALTI SAYI 6 ALEYHİNE VERİLEN 4 GARİP DEĞİL Mİ? MAÇLARIN GİDİŞATINA GÖRE VERİLEN KARARLAR HER ŞEYDEN DAHA MANİDAR.YILLARDAN BERİ BJK ANADOLU TAKIMI MUAMELESİ GÖRMEYE DEVAM ETTİRİLİYOR. ŞEREFLİ 2.NİLİKLERE MARUZ BIRAKILIYOR.
geçmiş olsun abicim bu ersinle olmaz 3 top geldi 2si gol bir taneyıde kurtardı daha tecrubelı bır kalecı lazım bıze ne zaman top kaleye gitse harbı tırsıyorum yenı sezonda tecrunelı bır kalecı lazım bıze ersın yıne kalsın ıyı yedek olur bence
Zaten birşeye yaradığı yok olmasada olur.

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