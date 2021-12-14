Beşiktaş'ta Adem Ljajic sürprizi! Geri dönüyor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic sürprizi yaşanıyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim, yeni teknik ekibin göreve gelmesiyle Adem Ljajic'i yeniden kadroya dahil etmeye hazırlanıyor.

SON MAÇINA 7 AY ÖNCE ÇIKTI

Son olarak 11 Mayıs 2021'deki Fatih Karagümrük maçında 38 dakika forma giyen Adem Ljajic, ardından omuz sakatlığı yaşayarak kadro dışı kalmıştı. Yeni sezon başlamadan önce de kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, kendisine yeni kulüp bulamayınca çalışmalarını ayrı olarak sürdürüyordu. Taraftarların içinde yerini alan Ljajic'e taraftarlardan da büyük sevgi gösterisi gelmişti.

Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda 85 maçta 18 gol ve 26 asistlik performans sergilemişti. (beinsports)



