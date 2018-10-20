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Beşiktaş'ta Adriano, Adem Ljajic ve Pepe Göztepe maçında yok!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.10.2018 21:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda Adriano, Adem Ljajic ve Pepe bulunmuyor.

Beşiktaş'ta Adriano, Adem Ljajic ve Pepe Göztepe maçında yok!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş sarı-kırmızılılarla oynanacak maçın kamp kadrosunu da belirledi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Göztepe maçı kamp kadrosunda Adem Ljajic, Pepe ve Adriano yer almadı.

Öte yandan kırmızı kart cezası bulunan Hırvat savunmacı Domagoj Vida da kamp kadrosunda bulunmuyor...

Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle: Karius,Tolga, Utku, Gökhan Gönül, Roco, Fatih, Caner Erkin, Atiba, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Gökhan Töre, Güven, Babel, Love, Larin, Mustafa

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Beşiktaş Adriano Correira Adem Ljajic pepe

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