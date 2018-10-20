Beşiktaş'ta Adriano, Adem Ljajic ve Pepe Göztepe maçında yok!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş sarı-kırmızılılarla oynanacak maçın kamp kadrosunu da belirledi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Göztepe maçı kamp kadrosunda Adem Ljajic, Pepe ve Adriano yer almadı.
Öte yandan kırmızı kart cezası bulunan Hırvat savunmacı Domagoj Vida da kamp kadrosunda bulunmuyor...
Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle: Karius,Tolga, Utku, Gökhan Gönül, Roco, Fatih, Caner Erkin, Atiba, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Gökhan Töre, Güven, Babel, Love, Larin, Mustafa
Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru açıklandı
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu
Fenerbahçe'de Slimani Sivasspor maçında yok
Futbolcuların bedelli askerliklerini haziran ayında yapabilmeleri için çalışma yürütülüyor
UEFA'nın Galatasaray'ı yeniden incelemesinin nedeni belli oldu
Higuain: Ronaldo gelince Juventus beni kovdu
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a tarihi fark
Başkandan Vagner Love'a şok küfür!
Dünyaca ünlü yıldızın babasına şok mesaj: Onu bu gece öldüreceğiz
Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!
Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum