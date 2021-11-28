SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Alex Teixeira şoku!

Beşiktaş'ta Alex Teixeira şoku!

28.11.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Alex Teixeira'nın sağlık durumu için bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira şoku!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sakatlanan Alex Teixeira'nın sağlık durumu için bir açıklama yayımladı.

Brezilyalı futbolcunun sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Teixeira'nın sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik varVahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var
Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!
Sergen Yalçın yerine sürpriz isimSergen Yalçın yerine sürpriz isim
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alex Teixeira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor! 2 milyon kişi izledi

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor! 2 milyon kişi izledi

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Paylaşımı dikkat çekti: Herkes islam alimi...

Paylaşımı dikkat çekti: Herkes islam alimi...

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Beşiktaş'ın penaltısı tarihe geçti!

Beşiktaş'ın penaltısı tarihe geçti!

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Maç durdu! Verdiği kararlarla damga vurdu

Maç durdu! Verdiği kararlarla damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.