Beşiktaş'ta Altay Bayındır sesleri! Karar yeni hocanın

Beşiktaş, Manchester United forması giyen kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Transferde son kararı yeni teknik direktör verecek.

Emre Şen
TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların resmen ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, bir yandan da kadro planlaması doğrultusunda hamlelerini hızlandırdı. Kartal'ın gündemindeki en sıcak isim ise İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır oldu.

BEŞİKTAŞ'IN ALTAY BAYINDIR İLGİSİ SÜRÜYOR

Kale bölgesini güvenilir ve yerli bir isme emanet etmek isteyen Beşiktaş yönetiminin, uzun bir süredir Altay Bayındır'ın durumunu yakından takip ettiği biliniyor. Siyah-beyazlı kurmayların, Manchester United'da istediği düzenli forma şansını bulamayan 26 yaşındaki milli file bekçisini yeni sezon planlamasındaki en önemli adaylardan biri olarak belirlediği öğrenildi.

FABRIZIO ROMANO DUYURDU: SON SÖZ YENİ HOCANIN

