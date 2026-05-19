Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona erdi!

İngiltere Premier Lig'de dünya futbolunu sarsacak tarihi bir ayrılık yaşanıyor. Manchester City'de sayısız başarıya imza atan ve kulübün altın çağını yaşatan teknik direktör Pep Guardiola dönemi beklenenden çok daha erken kapanıyor. İngiliz devi, efsaneleşen menajerinin yerini ise tanıdık bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.

GUARDIOLA DÖNEMİ BİTİYOR

BBC'nin duyurduğu habere göre; Manchester City ile olan resmi sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Pep Guardiola, sürpriz bir kararla sezon bitmeden takımdan ayrılma kararı aldı. İspanyol teknik adamın, Premier Lig fikstüründe yer alan Bournemouth ve Aston Villa karşılaşmalarında son kez takımın başında sahaya çıkacağı ve ardından kulübe resmi olarak veda edeceği belirtildi.

YENİ HOCA ENZO MARESCA: 3 YILLIK İMZA

Yaşanan bu şok gelişmenin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Manchester City yönetimi, The Athletic'in haberine göre yeni teknik direktörünü de belirledi. İngiliz devinin, Guardiola'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için İtalyan çalıştırıcı Enzo Maresca ile kesin olarak anlaşma sağladığı ifade edildi. Taraflar arasında 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı aktarıldı.