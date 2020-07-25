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Beşiktaş'ta Atiba'dan sözleşme açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.07.2020 23:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın başarılı oyuncu Atiba Hutchinson, 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Atiba'dan sözleşme açıklaması

Takım için elinden geleni yaptığını söyleyen Atiba, ligi iyi bir yerde bitirdiklerini vurguladı. Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen 37 yaşındaki futbolcu "Kalbim bir sezon daha Beşiktaş’ta oynamak istiyor" dedi.

"KALBİM BİR SEZON DAHA BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYOR"

Atiba,“Büyük bir kulübü temsil ediyorum. Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Yapmaktan bıkmadığım tek şey takım için çalışmak. Bu akşamki maç bizim için çok önemliydi. Tüm sezonu değerlendirdiğimizde ligi iyi bir sırada bitirdik. Şampiyonlar Ligi için olası bir durum var. Kalbim bir sezon daha Beşiktaş’ta oynamak istiyor. Beşiktaş için her şeyimi vermeye devam etmek istiyorum.” dedi.

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