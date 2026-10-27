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Fenerbahçe'nin 4. forması gündem oldu! TFF'ye bildirildi

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda giyeceği dördüncü formasını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Gri ağırlıklı tasarımıyla dikkat çeken formanın ön ve arka yüzü ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 4. forması gündem oldu! TFF'ye bildirildi
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kullanacağı formalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün bu sezon giyeceği dördüncü forma, TFF'ye bildirilen tasarımıyla gündeme geldi.

FENERBAHÇE'NİN DÖRDÜNCÜ FORMASI GRİ RENKTE

Fenerbahçe nin 4. forması gündem oldu! TFF ye bildirildi 1

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği dördüncü forma, gri ağırlıklı tasarımıyla öne çıkıyor. Formanın ön bölümünde kulüp arması, Adidas logosu ve Otokoç sponsorluğu yer alırken kollarda da sponsor logoları bulunuyor.

FORMANIN ARKA YÜZÜNDE 10 NUMARA DETAYI

Fenerbahçe nin 4. forması gündem oldu! TFF ye bildirildi 2

Formanın arka kısmında ise siyah renkte büyük bir forma numarası ile oyuncu ismi yer alıyor. Üst bölümde Halley markasının logosu yer alırken tasarım, ön yüzdeki gri görünümle bütünlük oluşturuyor.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği bu tasarım, sarı-lacivertlilerin 2026-2027 sezonunda kullanacağı dördüncü forma olarak öne çıktı.

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fenerbahçe forma tff
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