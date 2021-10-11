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Beşiktaş'ta Atiba emekli oluyor

11.10.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Atiba, futbolculuk kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulüpte harikalar yaratan Kanadalı'ya yeni sezon için yardımcı antrenörlük teklif edilecek. 39 yaşındaki futbolcunun bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Atiba emekli oluyor

Beşiktaş'ın son 3 sezondur sözleşmesini her defasında bir senelik yenilediği Atiba Hutchinson artık kariyerinin sonuna geldi. 39 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon siyah-beyazlı kulüpte yeni kariyerinin başlangıcını yapacak.

TEKLİFE OLUMLU BAKMASI BEKLENİYOR

Skorer'in haberine göre; 39 yaşına girecek olan Atiba'nın önümüzdeki sezon teknik kadroda olması için teklif yapılacak. Yönetimin bu girişimine Kanadalı efsanenin de olumlu bakması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Hutchinson daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş 'ta teknik adamlık fikrine sıcak baktığını belirterek "Zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi bir şekilde bunu konuşmayı ben de isterim" sözlerini kullanmıştı. Eşinin İstanbul'da uzun vadeli iş girişimlerinin ve çocuklarının İstanbul'a alışması sebebiyle Atiba'nın Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği biliniyor. Yönetim, Sergen Yalçın'la da görüştükten sonra Atiba'nın yardımcı antrenörlüğü için girişimde bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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