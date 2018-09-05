SPOR

Beşiktaş'ta Atiba takımla çalıştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.09.2018 23:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Atiba takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı, 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı'na katılan Şenol Güneş'in yerine yardımcı antrenörler yönetti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas, dar alanda top kontrol çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, idmanı yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamladı.

Öte yandan, uzun süredir bireysel çalışmalarına devam eden Atiba Hutchinson bu sezon takımla ilk kez antrenmana çıktı.

Beşiktaş idmanına ülkelerinin milli takımlarında bulunan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Pepe, Ryan Babel, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu katılmadı. Siyah-beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Atiba Hutchinson Beşiktaş

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