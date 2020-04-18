Beşiktaş'ta Atiba'ya ülkesinden teklif iddiası

Gösterdiği performans, ortaya koyduğu mücadele ile taraftarın sevgilisi olan Atiba Hutchinson'ın sezon sonu Beşiktaş ile olan sözleşmesi bitiyor. Siyah-Beyazlılar'da yıllık 1 milyon Euro kazanan 37 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kariyerine nasıl devam edeceği ise merak ediliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Atiba'nın 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor.
Ancak Kanada'dan gelen flaş bir teklif Siyah-Beyazlılar'ın planı bozabilir. Kanada ekibi Atletico Ottawa, Atiba'yı kadrosuna katmak istiyor. Yeni sezon için genç bir kadro kuran Ottawa, deneyimli ismi takımın kaptanı yapmayı düşünüyor. Genç oyuncuların 37 yaşındaki tecrübeli oyuncudan çok şey öğreneceklerini düşünen Kanada ekibinin yetkilerinin bu transferi bitirmek için büyük çaba gösteriyor. Atiba ise henüz kariyeri için net bir karar vermiş değil.
(AKŞAM)
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