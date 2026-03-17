Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Özel izinle Almanya'ya gitti

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon için de kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-Beyazlılar'da kadroya yapılacak transferlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması planlanırken bir ayrılık da gündeme geldi.

YÖNETİMDEN AYRILIK KARARI

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda Taylan Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpte forma giyen genç futbolcunun, özel izinle Almanya'ya gittiği öğrenildi.