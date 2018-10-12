Vagner Love için bomba iddia!

Transfer döneminin son günlerine doğru 34 yaşındaki futbolcunun adı forvet sıkıntısı çeken Galatasaray'la birlikte anılmıştı. Ne var ki yıldız ismin Cim Bom'a transferi gerçekleşmemiş ve Love Beşiktaş'ta kalmıştı.

Kara Kartal'ın geçtiğimiz ay Altınordu ile oynadığı maçta taraftarların protestosuyla karşılaşan Love, takımda adeta istenmeyen adam hâline gelmişti. Bu sezon Siyah Beyazlı formayla çıktığı 7 maçta 3 gol kaydeden Love ile ilgili Brezilya basını bomba bir iddia ortaya attı.

Fox Sports'tan Fabio Sormani, Love'un devre arasında yeniden ülkesi Brezilya'ya döneceğini söyledi.Golcü futbolcunun gideceği takımınsa ise daha önce de adının birlikte anıldığı Santos olduğu iddia edildi.

Sormani, Santos başkanı Carlos Peres'in Love transferi için görüşmelere başladığını ifade etti. Buna göre Brezilya kulübü, yıllık 130 bin euro önermeyi planladığı Love'a iki yıllık sözleşme imzalatmak istiyor. Sormani, yaptığı açıklamada Love'un Beşiktaş yönetimiyle görüşerek 2020 yazında bitecek olan sözleşmesinin karşılıklı feshini talep edeceğini ifade etti. (Fanatik)



