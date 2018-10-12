Vagner Love için bomba iddia!

Transfer döneminin son günlerine doğru 34 yaşındaki futbolcunun adı forvet sıkıntısı çeken Galatasaray'la birlikte anılmıştı. Ne var ki yıldız ismin Cim Bom'a transferi gerçekleşmemiş ve Love Beşiktaş'ta kalmıştı.
Kara Kartal'ın geçtiğimiz ay Altınordu ile oynadığı maçta taraftarların protestosuyla karşılaşan Love, takımda adeta istenmeyen adam hâline gelmişti. Bu sezon Siyah Beyazlı formayla çıktığı 7 maçta 3 gol kaydeden Love ile ilgili Brezilya basını bomba bir iddia ortaya attı.
Fox Sports'tan Fabio Sormani, Love'un devre arasında yeniden ülkesi Brezilya'ya döneceğini söyledi.Golcü futbolcunun gideceği takımınsa ise daha önce de adının birlikte anıldığı Santos olduğu iddia edildi.
Sormani, Santos başkanı Carlos Peres'in Love transferi için görüşmelere başladığını ifade etti. Buna göre Brezilya kulübü, yıllık 130 bin euro önermeyi planladığı Love'a iki yıllık sözleşme imzalatmak istiyor. Sormani, yaptığı açıklamada Love'un Beşiktaş yönetimiyle görüşerek 2020 yazında bitecek olan sözleşmesinin karşılıklı feshini talep edeceğini ifade etti. (Fanatik)
Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap
Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!
Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!
Bülent Uygun'dan Fenerbahçe açıklaması
Cristiano Ronaldo'nun avukatı Peter Christiansen, sus payını doğruladı
Beşiktaş'tan Ozan Tufan operasyonu
Raffaella Fico: Ronaldo tecavüz etmez
Genç futbolcu dünyayı kandırdı!
Fatih Terim devleri geride bıraktı
Gomis: Galatasaray yönetimi beni satmak istedi ve bu kararın sorumluluğunu almalılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum