SPOR
  4. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında yok

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.12.2019 20:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında yok

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sağanak yağmur altında yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Burak Yılmaz ve Enzo Roco katılmadı.

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
Beşiktaş o görüşmeyi yalanladıBeşiktaş o görüşmeyi yalanladı
İşte Beşiktaş'ın görüştüğü isimİşte Beşiktaş'ın görüştüğü isim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burak yılmaz Enzo Roco Beşiktaş Gençlerbirliği

En Çok Okunan Haberler

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Müjde! Süper Lig maçları şifresiz!

Müjde! Süper Lig maçları şifresiz!

G.Saray'dan sürpriz transfer

G.Saray'dan sürpriz transfer

İşte Beşiktaş'ın görüştüğü isim

İşte Beşiktaş'ın görüştüğü isim

Trabzon'a bir şok daha

Trabzon'a bir şok daha

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Beşiktaş'ta Cüneyt Çakır isyanı

Beşiktaş'ta Cüneyt Çakır isyanı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sakatlar Kulübü.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Enzo Roco, Gençlerbirliği maçında yok

Beşiktaş'ta çifte şok

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi-Zekeriya Alp görüşmesini yalanladı

Beşiktaş o görüşmeyi yalanladı

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile görüştü

İşte Beşiktaş'ın görüştüğü isim

Ahmet Nur Çebi'den 'Cüneyt Çakır-Mete Kalkavan' sorusuna cevap yok

'Cüneyt Çakır-Mete Kalkavan' sorusuna cevap yok

Fikret Orman, Beşiktaş'a haciz getirdi

Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz şoku

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

İşte Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı detayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.