Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile devam kararı! ''Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim, Beşiktaş'ta devam edeceğim''

Beşiktaş'ın en golcü oyuncuları arasında bulunan Cenk Tosun, yeni sezonla ilgili kararını resmen duyurdu. Beşiktaş'ta devam edeceğini söyleyen Cenk Tosun, kısa süre içinde yeni bir sözleşme imzalayacağını açıkladı.

"BEŞİKTAŞ’TA DEVAM EDECEĞİM"

"Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş’ta devam edeceğim."

"OPSİYONU BEKLEMEDEN YENİ BİR SÖZLEŞME YAPACAĞIZ"

"Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız."



