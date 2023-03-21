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Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile devam kararı! ''Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim, Beşiktaş'ta devam edeceğim''

21.03.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cenk Tosun yeni sezon için kararını verdiğini açıkladı. Golcü futbolcu, "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim. Beşiktaş’ta devam edeceğim" dedi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile devam kararı! ''Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim, Beşiktaş'ta devam edeceğim''
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın en golcü oyuncuları arasında bulunan Cenk Tosun, yeni sezonla ilgili kararını resmen duyurdu. Beşiktaş'ta devam edeceğini söyleyen Cenk Tosun, kısa süre içinde yeni bir sözleşme imzalayacağını açıkladı.

"BEŞİKTAŞ’TA DEVAM EDECEĞİM"

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"Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş’ta devam edeceğim."

"OPSİYONU BEKLEMEDEN YENİ BİR SÖZLEŞME YAPACAĞIZ"

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"Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız."


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