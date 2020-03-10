Beşiktaş’ta derbi sonrası kampanya başlayacak

Beşiktaş’ta artan borçlar ve ekonomik çıkmaz nedeniyle Başkan Ahmet Nur Çebi, son gerçekleşen divan kurulu toplantısında taraftara yönelik bir yardım kampanyası başlatmak istediklerini söylemişti.

Çebi’nin açıklamalarının ardından gerek kulüp üyeleri gerekse de taraftarlar, kampanyaya büyük destek vereceğini ifade etmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında kampanya için çalışmalarına başlayan yönetim, derbinin ardından harekete geçmeyi planlıyor.

19.03 (19 Mart) tarihinde yardım kampanyasına başlamayı planlayan siyah-beyazlılar, konuyla ilgili olarak bazı ulusal kanallarla da görüştü. Canlı yayında yapılacak olan organizasyona, Beşiktaş forması giyen efsane futbolcuların yanı sıra, mevcut kadrodaki isimler ve Beşiktaş taraftarı olan ünlüler katılacak.

İLK DESTEK AHMET NUR ÇEBİ'DEN

Hafta sonunda oynanacak olan ve Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışındaki durumunu da belirleyecek olan Galatasaray derbisi öncesinde sadece bu maça odaklanmak isteyen yönetim, kampanya ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayacak.

Derbinin ardından gerçekleşecek hazırlıklar çerçevesinde hareket edecek olan siyah-beyazlılar, kampanyayı çekilecek bir reklam filmiyle duyuracak. Siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesaplarından yayınlayarak duyuracağı kampanyadan 200 milyon TL civarı bir gelir elde etmeyi planlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, kampanyaya ilk destek verecek kişi olacak ve Beşiktaşlı yöneticiler de Çebi’yle birlikte kulübe destekte bulunacak.

(İHA)

