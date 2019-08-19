SPOR

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın MR'ı çekilecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta ayak bileğinde ağrı hisseden Hırvat stoper Domagoj Vida, bu sabahki antrenmana çıkmadı.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın MR'ı çekilecek

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Domagoj Vida'nın MR'ı çekilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Domagoj Vida, ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Vida'nın durumu, MR sonucuna göre netlik kazanacak."

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Beşiktaş domagoj vida

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