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Beşiktaş'ta Domagoj Vida Osijek'e transfer oluyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Hırvatistan basını, tecrübeli stoperin Beşiktaş kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Beşiktaş'ın finansal sorunları nedeniyle elden çıkartmak istediği Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın Osijek takımıyla görüştüğü ve eve dönmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde tecrübeli stoperin kiralık gideceği bilgisine de yer verildi.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida Osijek'e transfer oluyor

Hırvatistan Milli Takımı kampında bulunan Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Vida için çok ilginç iddialar ortaya atıldı.

(Hırvat narod.hr) internet sitesinde yer alan haberde, tecrübeli stoperin siyah-beyazlı takımdan kopmasının çok yakın olduğu bildirildi ve şu bilgilere yer verildi:

"Finansal sorunlar Türk kulübü Beşiktaş’ı sarsıyor. Takım dağılıyor. Hırvatistan’ın Dünya Kupası şampiyonasındaki gümüş madalyalı yıldızı Domagoj Vida da kulüpten ayrılacak gibi görünüyor. Yani, Vida’nın Roma’ya gideceği yazılmış ve tahmin edilmişti. Ancak bunların hiçbiri olmayacaktı. Hırvatistan milli takımının bir üyesi olan Vida’nın her geçen gün Osijek’in bir oyuncusu olmaya yaklaştığı görülüyor. Ayrıca Osijek Teknik Direktörü Nenad Bjelica da onu istiyor. Pek çok kişiye göre Osijek şu anda tüm parametrelere göre Hırvatistan’da Dinamo’nun hemen arkasında. Domagoj Vida, Osijek’e dönerse Türk büyüğü Hırvat futbolcunun büyük kazancından kurtulmuş olacak. Krizden etkilenen Beşiktaş’ta Vida’nın durumu ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Antrenör Nenad Bjelica, Vida ile temasa geçti ve Osijek çok yakında büyük bir takviye yapabilir. Alınan bilgiye göre Vida satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Vida’nın, Beşiktaş’la mukavelesi 2022’ye kadar devam ediyor."

ÜLKESİNDE ÇİFTLİK İŞLETİYOR

Konyaspor yenilgisinde ağır sorumluluğu bulunan ve sert eleştirilere maruz kalan Vida, Gençlerbirliği maçında Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından yedek kulübesine çekilmiş ve sonradan da oyuna alınmamıştı.

31 yaşındaki oyuncu daha önce alacaklarını zamanında tahsil edemediği için Beşiktaş yönetimiyle kriz yaşadı. Menajerini İstanbul’a çağıran Vida’nın, ülkesinde bir de domuz çiftliği bulunuyor. Tecrübeli oyuncu bu nedenle kariyerinin son dönemini kendi ülkesinde geçirme fikrine sıcak bakıyor.

(AKŞAM)


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