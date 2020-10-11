Beşiktaş'ta Domagoj Vida Osijek'e transfer oluyor

Hırvatistan Milli Takımı kampında bulunan Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Vida için çok ilginç iddialar ortaya atıldı.

(Hırvat narod.hr) internet sitesinde yer alan haberde, tecrübeli stoperin siyah-beyazlı takımdan kopmasının çok yakın olduğu bildirildi ve şu bilgilere yer verildi:

"Finansal sorunlar Türk kulübü Beşiktaş’ı sarsıyor. Takım dağılıyor. Hırvatistan’ın Dünya Kupası şampiyonasındaki gümüş madalyalı yıldızı Domagoj Vida da kulüpten ayrılacak gibi görünüyor. Yani, Vida’nın Roma’ya gideceği yazılmış ve tahmin edilmişti. Ancak bunların hiçbiri olmayacaktı. Hırvatistan milli takımının bir üyesi olan Vida’nın her geçen gün Osijek’in bir oyuncusu olmaya yaklaştığı görülüyor. Ayrıca Osijek Teknik Direktörü Nenad Bjelica da onu istiyor. Pek çok kişiye göre Osijek şu anda tüm parametrelere göre Hırvatistan’da Dinamo’nun hemen arkasında. Domagoj Vida, Osijek’e dönerse Türk büyüğü Hırvat futbolcunun büyük kazancından kurtulmuş olacak. Krizden etkilenen Beşiktaş’ta Vida’nın durumu ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Antrenör Nenad Bjelica, Vida ile temasa geçti ve Osijek çok yakında büyük bir takviye yapabilir. Alınan bilgiye göre Vida satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Vida’nın, Beşiktaş’la mukavelesi 2022’ye kadar devam ediyor."