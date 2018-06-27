SPOR

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya 18 milyon Euro!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Premier Lig ekiplerinden Everton taraftarı, Beşiktaş'ın 18 milyon Euro değer biçtiği Vida'nın alınması için kulübe baskı yapıyor.

Dünya Kupası'nda süper bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida'nın finallerden sonra elde tutulması çok zor.

Büyük piyango

1 / 6

Birçok taliplisi olan Hırvat oyuncu konusunda şu ana kadar en istekli ekip ise Everton.

Birçok taliplisi olan Hırvat oyuncu konusunda şu ana kadar en istekli ekip ise Everton.
2 / 6

Geçen sezon Cenk Tosun'u transfer eden Everton, Vida'yı da renklerine katmak istiyor. İki kulüp arasında menajerler vasıtasıyla sürdürülen görüşmelerde yazılı teklif olmadı.

Geçen sezon Cenk Tosun'u transfer eden Everton, Vida'yı da renklerine katmak istiyor. İki kulüp arasında menajerler vasıtasıyla sürdürülen görüşmelerde yazılı teklif olmadı.
3 / 6

Bu ortamda Everton taraftarı ise Domagoj Vida'yı başkasına kaptırmamak için yoğun baskı yapıyor.

Bu ortamda Everton taraftarı ise Domagoj Vida'yı başkasına kaptırmamak için yoğun baskı yapıyor.
4 / 6

Sosyal medyadan Vida hakkında, "Mutlaka alınmalı" yorumları yapan taraftarlar, Dünya Kupası'nda yakından izledikleri Hırvat oyuncuyu çok beğendiklerini de belirtiyorlar.

Sosyal medyadan Vida hakkında, "Mutlaka alınmalı" yorumları yapan taraftarlar, Dünya Kupası'nda yakından izledikleri Hırvat oyuncuyu çok beğendiklerini de belirtiyorlar.
5 / 6

Beşiktaş yönetimi daha önce 13 milyon euro'luk teklifler sunan İngiliz kulüplerinin, önümüzdeki günlerde rakamı yükseltmesini bekliyor.

Beşiktaş yönetimi daha önce 13 milyon euro'luk teklifler sunan İngiliz kulüplerinin, önümüzdeki günlerde rakamı yükseltmesini bekliyor.
6 / 6

Başkan Fikret Orman, Dünya Kupası'nda oynayan Quaresma ve Pepe'ye gelen teklifleri turnuva sonrasında değerlendirmeye hazırlanıyor. Orman, yeni öneriler cazip olursa satışa sıcak bakıyor. (FOTOMAÇ)

Başkan Fikret Orman, Dünya Kupası'nda oynayan Quaresma ve Pepe'ye gelen teklifleri turnuva sonrasında değerlendirmeye hazırlanıyor. Orman, yeni öneriler cazip olursa satışa sıcak bakıyor. (FOTOMAÇ)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş vida everton Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Şenol Güneş Muharrem İnce'ye atıfta bulundu!

Şenol Güneş Muharrem İnce'ye atıfta bulundu!

Nijerya 1 - 2 Arjantin (Maç özeti)

Nijerya 1 - 2 Arjantin (Maç özeti)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya 18 milyon Euro!

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya 18 milyon Euro!

Şenol Güneş Muharrem İnce'ye atıfta bulundu!

Şenol Güneş Muharrem İnce'ye atıfta bulundu!

Ersan Gülüm, Twitter profiline "Beşiktaş futbolcusu" yazdı!

Ersan Gülüm, Twitter profiline "Beşiktaş futbolcusu" yazdı!

Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Aboubakar için Porto'yla anlaştı

Beşiktaş, Aboubakar için Porto'yla anlaştı

Şenol Güneş: Tolgay kalsın Oğuzhan gitsin

Şenol Güneş: Tolgay kalsın Oğuzhan gitsin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.