Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya 18 milyon Euro!

Dünya Kupası'nda süper bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida'nın finallerden sonra elde tutulması çok zor.

Büyük piyango

1 / 6 Birçok taliplisi olan Hırvat oyuncu konusunda şu ana kadar en istekli ekip ise Everton.

2 / 6 Geçen sezon Cenk Tosun'u transfer eden Everton, Vida'yı da renklerine katmak istiyor. İki kulüp arasında menajerler vasıtasıyla sürdürülen görüşmelerde yazılı teklif olmadı.

3 / 6 Bu ortamda Everton taraftarı ise Domagoj Vida'yı başkasına kaptırmamak için yoğun baskı yapıyor.

4 / 6 Sosyal medyadan Vida hakkında, "Mutlaka alınmalı" yorumları yapan taraftarlar, Dünya Kupası'nda yakından izledikleri Hırvat oyuncuyu çok beğendiklerini de belirtiyorlar.

5 / 6 Beşiktaş yönetimi daha önce 13 milyon euro'luk teklifler sunan İngiliz kulüplerinin, önümüzdeki günlerde rakamı yükseltmesini bekliyor.