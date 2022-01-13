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Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan yuvadan uçuyor mu? Barcelona ve Dortmund...

13.01.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta hem Süper Kupa maçı hem de Lig maçında kendini gösteren Emirhan İlkhan'a Barcelona talip oldu. Katalanlar genç oyuncuyu radarına aldı.

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan yuvadan uçuyor mu? Barcelona ve Dortmund...

Antalyaspor ile oynanan Süper Kupa maçında sonradan oyuna girip sergilediği performansla göz dolduran Emirhan İlkhan için müthiş bir iddia ortaya atıldı. Dünya devlerinin radarına giren 17 yaşındaki genç oyuncu için sezon sonu hareketli geçebilir...

BARCELONA İSTİYOR

Antalyaspor maçında oynadığı oyunun ardından lig maçında 11'de sahaya çıkıp bir de gol atan genç oyuncu Barcelona'nın radarına girdi. Katalanlar, Emirhan için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor. Bunun yanında Dortmund'un da Emirhan ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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