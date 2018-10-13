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Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!

İTALYA HABERLERİ  | 13.10.2018 19:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz 3,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Club Brugge'e sattığı Hırvat stoper Matej Mitrovic'le ilgili İtalyan basınından bomba bir transfer iddiası geldi. Haberde Mitrovic'e Juventus'un talip olduğu yazıldı.

Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!

2016/17 sezonunun devre arasında 4,2 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Matej Mitrovic, Siyah Beyazlı gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Özellikle kendisine ödenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle sıklıkla eleştirilen 24 yaşındaki defans oyuncusu geçtiğimiz yaz 3,5 milyon euro'ya Club Brugge'e satılmıştı.

İtalyan basını ise bugün Hırvat stoperle ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya attı. Tuttosport'ta yer alan habere göre savunmasına takviye yapmak isteyen Juventus, listesine Siyah Beyazlılar'ın eski yıldızını da aldı. Haberde Mitrovic'le Mario Mandzukic'in menajerliğini aynı ismin yaptığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Matej Mitrovic Beşiktaş juventus club brugge

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