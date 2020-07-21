Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide görev alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe'de imzalar devam ediyor
Fatih Terim’den flaş paylaşım
Yıldız oyuncu kariyerini noktaladı
Beşiktaş'tan Boateng açıklaması
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...
N'Sakala transferinde özür dilediler
Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor'a veda mesajı
BAL kulüplerinden TFF önünde açıklama
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday!
Mert Çetin'in yeni takımı belli oldu!
Juventus, Lazio'yu deplasmanda devirdi
Önümüzdeki sezon seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Transfer resmen açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum