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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.07.2020 22:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide görev alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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