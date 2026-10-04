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Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı hamlesi! İhraç süreci başlatıldı

Fenerbahçe’de Acun Ilıcalı hakkında ihraç süreci resmen başladı. Aziz Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen bazı kongre üyelerinin başvurusu üzerine Disiplin Kurulu, Ilıcalı’dan savunma istedi. İhraç talebine ilişkin nihai kararı ise yönetim kurulu verecek.

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı hamlesi! İhraç süreci başlatıldı
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ilıcalı’nın kulüp üyeliğinden çıkarılmasını isteyen bazı kongre üyelerinin yaptığı başvurunun ardından disiplin süreci resmen başladı.

ACUN ILICALI İÇİN İHRAÇ SÜRECİ BAŞLADI

Fenerbahçe den Acun Ilıcalı hamlesi! İhraç süreci başlatıldı 1

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen bazı kulüp kongre üyeleri, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın üyelikten ihraç edilmesi talebiyle Disiplin Kurulu’na başvuruda bulundu.

Yapılan başvuruları incelemeye alan kurul, Ilıcalı hakkında disiplin sürecini başlattı. Bu kapsamda eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı’dan konuya ilişkin yazılı savunmasını sunması istendi.

SON KARARI YÖNETİM KURULU VERECEK

Fenerbahçe den Acun Ilıcalı hamlesi! İhraç süreci başlatıldı 2

Kulüp tüzüğündeki ilgili hükümler doğrultusunda ilerleyecek süreçte, Ilıcalı’nın savunmasını sunmasının ardından Disiplin Kurulu değerlendirmesini tamamlayacak.

Kurulun hazırlayacağı tavsiye kararı, nihai kararın verilmesi için Fenerbahçe Yönetim Kurulu’na iletilecek.

Acun Ilıcalı’nın kulüp üyeliğinden ihraç edilip edilmeyeceğine ilişkin son karar ise yönetim kurulunun değerlendirmesinin ardından belli olacak.

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Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı ihraç son dakika fenerbahçe
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