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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sürprizi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün sözleşmesi uzayabilir. Yönetim ile Gökhan Gönül'ün arasında yazılı olmayan bir anlaşma olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sürprizi

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor.

Yönetim ve Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma olduğu ve buna göre tecrübeli oyuncunun 30 maç ve üzeri oynaması durumunda sözleşmesinin uzatılacağı belirtildi.

34 yaşındaki yıldız bu sezon 3 maçta da 90 dakika oynadı.

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