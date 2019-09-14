Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sürprizi

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor.

Yönetim ve Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma olduğu ve buna göre tecrübeli oyuncunun 30 maç ve üzeri oynaması durumunda sözleşmesinin uzatılacağı belirtildi.

34 yaşındaki yıldız bu sezon 3 maçta da 90 dakika oynadı.

