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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın ardından Caner Erkin'de ayrıldı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.07.2020 18:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de takımdan ayrılma kararı aldı.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın ardından Caner Erkin'de ayrıldı!

Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam ediyor. Bir süre önce Burak Yılmaz'ı bedelsiz olarak Lille gönderen siyah-beyazlılarda bugün yapılan görüşmelerde iki ayrılık kararı daha çıktı.

GÖKHAN GÖNÜL İLE ANLAŞILAMADI

Beşiktaş'a gelişi olay olan Gökhan Gönül'ün vedası herkesi şoke etti. Siyah-beyazlı yöneticilerle masaya oturan tecrübeli sağ bek parada anlaşamayınca Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı. Emre Belözoğlu'nun da etkisiyle Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Gökhan Gönül'ün önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli camiaya imza atacağı öğrenildi.

CANER DE AYRILDI

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin ile de yollar ayrıldı. Sözleşmesi son senesinde olan yıldız isim Beşiktaş ile anlaşamadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu bilinen tecrübeli isimin bu iki takımdan birine imza atacağı öğrenildi.

(beIN SPORTS)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
jimnastik kulübü yaprak gibi dökülüyor bittiniz
kimseni parazit yapmasına gerek yok sağ ve sol un en iyileri CANER gokhan 2 yıl götürür bizi
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