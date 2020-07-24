Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın ardından Caner Erkin'de ayrıldı!

Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam ediyor. Bir süre önce Burak Yılmaz'ı bedelsiz olarak Lille gönderen siyah-beyazlılarda bugün yapılan görüşmelerde iki ayrılık kararı daha çıktı.
Beşiktaş'a gelişi olay olan Gökhan Gönül'ün vedası herkesi şoke etti. Siyah-beyazlı yöneticilerle masaya oturan tecrübeli sağ bek parada anlaşamayınca Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı. Emre Belözoğlu'nun da etkisiyle Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Gökhan Gönül'ün önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli camiaya imza atacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin ile de yollar ayrıldı. Sözleşmesi son senesinde olan yıldız isim Beşiktaş ile anlaşamadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu bilinen tecrübeli isimin bu iki takımdan birine imza atacağı öğrenildi.
(beIN SPORTS)
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