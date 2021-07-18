SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

18.07.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye'de kendi tesislerinde sürdüren Beşiktaş, bugün sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Yeni sezon öncesinde kampını Ümraniye'de gerçekleştiren Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak yapılan çalışma 1,5 saat sürdü. Denge ve kuvvet idmanı yapan futbolcular, çalışmaya sahada yapılan ısınma, istasyon ve streching antrenmanı ile başladı.

5’e 2 top kapma çalışması sonrası gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkurda, denge ve kuvvet çalışmaları gerçekleşti. İdman stretching antrenmanı ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına bu akşam 18.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pedro Henrique Sivasspor'daPedro Henrique Sivasspor'da
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Beşiktaş, Mert Günok için harekete geçiyorBeşiktaş, Mert Günok için harekete geçiyor
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

TBMM'de kabul edildi! İşverenlere asgari ücret desteği

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

FIFA, futbolu değiştiriyor! Devrim gibi 5 yenilik

FIFA, futbolu değiştiriyor! Devrim gibi 5 yenilik

Süper golcü Diego Costa Beşiktaş'a geliyor

Süper golcü Diego Costa Beşiktaş'a geliyor

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Mesut Özil’in eski ilişkisine dair şok ses kayıtları ortaya çıktı!

Mesut Özil’in eski ilişkisine dair şok ses kayıtları ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Pereira'dan sıra dışı maç takibi

Pereira'dan sıra dışı maç takibi

Canlı yayında mikrofon kazası! Sosyal medyada olay oldu

Canlı yayında mikrofon kazası! Sosyal medyada olay oldu

Futbolcuların son görüntüleri şaşırttı

Futbolcuların son görüntüleri şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.