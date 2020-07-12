Beşiktaş'ta hedef Seyhan Yiğit

Beşiktaş, Nürnberg’in 17 yaşındaki sağ beki Seyhan Yiğit'i listesine aldı.

17 yaş altı milli takımda da oynayan Seyhan’ı scout ekibinin önerdiği, yönetici Erdal Torunoğulları’nın da bu oyuncuyla bizzat ilgilendiği belirtildi. (Akşam)

