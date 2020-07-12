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Beşiktaş'ta hedef Seyhan Yiğit

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.07.2020 09:19 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geleceğe yönelik hamleler de yapmaya çalışıyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Seyhan Yiğit'i gündemine aldı.

Beşiktaş'ta hedef Seyhan Yiğit

Beşiktaş, Nürnberg’in 17 yaşındaki sağ beki Seyhan Yiğit'i listesine aldı.

17 yaş altı milli takımda da oynayan Seyhan’ı scout ekibinin önerdiği, yönetici Erdal Torunoğulları’nın da bu oyuncuyla bizzat ilgilendiği belirtildi. (Akşam)

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