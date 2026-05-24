SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta hoca arayışı: Gündemde Thomas Reis ve Filipe Luis var!

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için Samsunspor'da tarih yazan Thomas Reis ve Flamengo ile kupalara ambargo koyan Filipe Luis isimleri ön plana çıktı.

Beşiktaş'ta hoca arayışı: Gündemde Thomas Reis ve Filipe Luis var!
Emre Şen

Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş'ta, yeni hoca arayışları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, takımı yeniden ayağa kaldıracak ve şampiyonluk yarışına sokacak ismi belirlemek için çalışmalarına hız verirken, gündeme iki sürpriz ve güçlü aday geldi.

THOMAS REİS İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Beşiktaş ta hoca arayışı: Gündemde Thomas Reis ve Filipe Luis var! 1

Siyah-beyazlıların radarındaki ilk ismin, bu sezon Samsunspor'un başında harikalar yaratan 52 yaşındaki Alman çalıştırıcı Thomas Reis olduğu iddia ediliyor. Karadeniz ekibinde transfer yasağına rağmen kurduğu disiplinli oyun yapısı ve takımı üst sıralara taşımasıyla büyük takdir toplayan Reis, Beşiktaş yönetiminin dikkatini çekmeyi başardı. Samsunspor ile kulüp tarihinin puan rekorunu kıran ve takımı yıllar sonra Avrupa kupalarına taşıyan başarılı teknik adamın da Beşiktaş ihtimaline oldukça sıcak baktığı ve siyah-beyazlı kulüpte görev almaya hazır olduğu öğrenildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

ÖNDER ÖZEN'İN GÖZDESİ FİLİPE LUİS

Beşiktaş ta hoca arayışı: Gündemde Thomas Reis ve Filipe Luis var! 2

Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde yer alan bir diğer iddialı isim ise Brezilyalı genç çalıştırıcı Filipe Luis. Brezilya devi Flamengo ile hem lig şampiyonluğu hem de Copa Libertadores zaferi yaşayarak kalitesini kısa sürede ispatlayan başarılı teknik adam, siyah-beyazlılarda yeni futbol direktörü olarak göreve gelen Önder Özen'in de favorileri arasında yer alıyor. Yönetimin, Filipe Luis ve temsilcileriyle temaslarını sıklaştırdığı ve şartları masaya yatırdığı kaydedildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Nelsson krizi! Süper Lig ekibini reddettiGalatasaray'da Nelsson krizi! Süper Lig ekibini reddetti
Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyorMallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

CHP'deki kritik toplantı sona erdi! Dikkat çeken 'İstanbul' detayı: Oy kullanamayacaklar

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Galatasaray'da Osimhen'in dostu Icardi'nin geleceğini açıkladı!

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

Gözaltına alınan Niran Ünsal'la ilgili yeni gelişme

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.