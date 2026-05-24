Beşiktaş'ta hoca arayışı: Gündemde Thomas Reis ve Filipe Luis var!

Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş'ta, yeni hoca arayışları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, takımı yeniden ayağa kaldıracak ve şampiyonluk yarışına sokacak ismi belirlemek için çalışmalarına hız verirken, gündeme iki sürpriz ve güçlü aday geldi.

THOMAS REİS İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Siyah-beyazlıların radarındaki ilk ismin, bu sezon Samsunspor'un başında harikalar yaratan 52 yaşındaki Alman çalıştırıcı Thomas Reis olduğu iddia ediliyor. Karadeniz ekibinde transfer yasağına rağmen kurduğu disiplinli oyun yapısı ve takımı üst sıralara taşımasıyla büyük takdir toplayan Reis, Beşiktaş yönetiminin dikkatini çekmeyi başardı. Samsunspor ile kulüp tarihinin puan rekorunu kıran ve takımı yıllar sonra Avrupa kupalarına taşıyan başarılı teknik adamın da Beşiktaş ihtimaline oldukça sıcak baktığı ve siyah-beyazlı kulüpte görev almaya hazır olduğu öğrenildi.

ÖNDER ÖZEN'İN GÖZDESİ FİLİPE LUİS

Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde yer alan bir diğer iddialı isim ise Brezilyalı genç çalıştırıcı Filipe Luis. Brezilya devi Flamengo ile hem lig şampiyonluğu hem de Copa Libertadores zaferi yaşayarak kalitesini kısa sürede ispatlayan başarılı teknik adam, siyah-beyazlılarda yeni futbol direktörü olarak göreve gelen Önder Özen'in de favorileri arasında yer alıyor. Yönetimin, Filipe Luis ve temsilcileriyle temaslarını sıklaştırdığı ve şartları masaya yatırdığı kaydedildi.