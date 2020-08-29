SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta iç transfer! Ahmet Gülay, Serdar Saatçı ve Abdullah Aydın...

Beşiktaş'ta iç transfer! Ahmet Gülay, Serdar Saatçı ve Abdullah Aydın...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.08.2020 17:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncularıyla ilgili açıklamada bulundu. Ahmet Gülay ve Serdar Saatçı’nın sözleşmeleri yenilenirken, Abdullah Aydın’la da sözleşme imzalandı. 3 futbolcu, kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.

Beşiktaş'ta iç transfer! Ahmet Gülay, Serdar Saatçı ve Abdullah Aydın...

Beşiktaş, genç futbolcuların sözleşmelerini uzattı. Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ahmet Gülay ve Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilediğini, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalandığını ifade etti. Bu futbolculardan Ahmet Gülay, Alanyaspor’a, Kerem Kalafat, Giresunspor’a ve Abdullah Aydın da Altay’a kiralık olarak gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Gökhan Töre için istenilen bonservis bedeli açıklandı!Gökhan Töre için istenilen bonservis bedeli açıklandı!
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Fenerbahçe'den flaş teklif! Geri dönüyor...
Fenerbahçe'den flaş teklif! Geri dönüyor...
Galatasaray'dan transfer bombası
Galatasaray'dan transfer bombası
Moussa Sow'dan Fenerbahçe bombası!
Moussa Sow'dan Fenerbahçe bombası!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Beşiktaş transferi bitirdi
Beşiktaş transferi bitirdi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Beşiktaş'a transferini açıkladı
Beşiktaş'a transferini açıkladı
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta iç transfer! Ahmet Gülay, Serdar Saatçı ve Abdullah Aydın...
Beşiktaş, 3 genç oyuncuyu kiraladı
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin bonservisini belirledi
Gökhan Töre için istenilen bonservis bedeli açıklandı!
Atakan Üner: Küçüklükten bu yana bu sevdanın tutkunuyum
Atakan'dan ilk açıklama
Beşiktaş, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki genç stoperi Francisco Montero'yu kiraladı!
Beşiktaş yeni bombasını resmen patlattı!
Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması
Tyler Boyd sakatlandı
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi transfer etmeye çok yakın!
G.Saray'ın eski yıldızı ezeli rakibine gidiyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.