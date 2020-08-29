Beşiktaş'ta iç transfer! Ahmet Gülay, Serdar Saatçı ve Abdullah Aydın...

Beşiktaş, genç futbolcuların sözleşmelerini uzattı. Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ahmet Gülay ve Serdar Saatçı’nın sözleşmelerini yenilediğini, genç orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzalandığını ifade etti. Bu futbolculardan Ahmet Gülay, Alanyaspor’a, Kerem Kalafat, Giresunspor’a ve Abdullah Aydın da Altay’a kiralık olarak gönderildi.
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