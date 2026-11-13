Galatasaray, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiğini açıkladı!

Galatasaray'da yönetim kademesinde yaşanan ayrılıklar gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı kulüpte iki önemli isimle ilgili peş peşe gelen gelişmeler dikkat çekti.

METİN ÖZTÜRK'ÜN İSTİFASI KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Metin Öztürk'ün yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi, Sayın Metin Öztürk Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir" ifadelerine yer verildi.

ABDULLAH KAVUKCU DA GÖREVİNDEN AYRILDI

Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu'nun da istifa ettiği açıklandı. Böylece sarı-kırmızılı kulübün yönetim kademesinde iki önemli ayrılık peş peşe yaşandı.

GALATASARAY YÖNETİMİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRILIKLAR

İki istifa haberi, Galatasaray camiasında geniş yankı uyandırdı. Yönetim kademesinde yaşanan bu gelişmelerin ardından kulüpte nasıl bir yol haritası izleneceği merak konusu oldu.