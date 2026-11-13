Galatasaray, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiğini açıkladı!

Galatasaray'da yönetim kademesinde yaşanan ayrılıklar gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı kulüpte iki önemli isimle ilgili peş peşe gelen gelişmeler dikkat çekti.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Metin Öztürk'ün yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi, Sayın Metin Öztürk Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'da Metin Öztürk'ün ardından Abdullah Kavukcu'nun da istifa ettiği açıklandı. Böylece sarı-kırmızılı kulübün yönetim kademesinde iki önemli ayrılık peş peşe yaşandı.
İki istifa haberi, Galatasaray camiasında geniş yankı uyandırdı. Yönetim kademesinde yaşanan bu gelişmelerin ardından kulüpte nasıl bir yol haritası izleneceği merak konusu oldu.
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