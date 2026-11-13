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Messi'den Kenan Yıldız'a duygulandıran sürpriz! "Şu anda ağlardım"

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Kenan Yıldız, bir yandan yeşil sahalara dönmek için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan kariyerinin unutulmaz anlarından birini yaşadı. Lionel Messi'nin genç futbolcuya gönderdiği özel hediye, Kenan'ı oldukça duygulandırdı.

Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Messi'den Kenan Yıldız'a duygulandıran sürpriz! "Şu anda ağlardım"
Burak Kavuncu

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Lionel Messi'den gelen sürpriz hediyeyle büyük mutluluk yaşadı. Arjantinli yıldızın özel olarak hazırlattığı hediye, milli futbolcu için ayrı bir anlam taşıyor.

MESSİ'DEN KENAN YILDIZ'A ÖZEL KRAMPON HEDİYESİ

Messi den Kenan Yıldız a duygulandıran sürpriz! "Şu anda ağlardım" 1

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, Kenan Yıldız'a özel bir hediye gönderdi. Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla çıktığı son maçta giydiği ve kendisine özel olarak hazırlanan kramponları milli futbolcuya hediye etti.

Messi den Kenan Yıldız a duygulandıran sürpriz! "Şu anda ağlardım" 2

Kenan Yıldız, kendisine ulaşan bu anlamlı hediye karşısında duygularını, "Duygusal bir insan olsaydım, şu anda ağlardım" sözleriyle ifade etti.

MESSİ, KENAN YILDIZ'I ÖZEL OLARAK SEÇMİŞTİ

Messi den Kenan Yıldız a duygulandıran sürpriz! "Şu anda ağlardım" 3

Kenan Yıldız ile Lionel Messi arasındaki bu özel bağın geçmişi de dikkat çekiyor. Milli futbolcu, ocak ayında Sassuolo karşılaşmasında Messi F50 Stellar Triumph Adidas kramponlarını giymişti.

Geçtiğimiz yıl Messi, söz konusu özel kramponları giymesi için dünya genelinden 10 genç futbolcu seçmişti. Kenan Yıldız da Arjantinli yıldızın bizzat tercih ettiği isimler arasında yer almıştı.

KENAN YILDIZ'IN SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Messi den Kenan Yıldız a duygulandıran sürpriz! "Şu anda ağlardım" 4

Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Kenan Yıldız, sahalara dönüş için çalışmalarına başladı. Juventus'ta milli futbolcunun aralık ayının ortasında takımla birlikte çalışmalara katılması hedefleniyor. Monza ve Roma karşılaşmaları, Kenan'ın dönüşü için öne çıkan maçlar olarak gösteriliyor.

PARMA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Messi den Kenan Yıldız a duygulandıran sürpriz! "Şu anda ağlardım" 5

Kenan Yıldız, sezonun ilk haftasında Parma karşısında sol ayağındaki beşinci tarak kemiğinin tabanında kırık yaşamıştı. 31 Ağustos'ta Almanya'nın Augsburg kentinde ameliyat edilen milli futbolcunun operasyonunu, Juventus Kulüp Doktoru Marco Freschi'nin de hazır bulunduğu ortamda Dr. Martin Jordan gerçekleştirmişti.

Başarılı geçen ameliyatın ardından yaklaşık iki ay futboldan uzak kalan Kenan, tedavisinin ilk bölümünü doğduğu şehir Regensburg'da geçirmişti. Uzun rehabilitasyon sürecinin ardından saha çalışmalarının yoğunluğunu artıran genç yıldızın dönüşü merakla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus messi Kenan Yıldız
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