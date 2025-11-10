SPOR

Beşiktaş'ta ipler koptu kopacak! Yıldız oyuncudan olay sözler: "Sergen Yalçın varsa ben yokum"

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi patlak verdi. Ortaya atılan iddiaya göre; Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasındaki bağlar tamamen koptu. Portekizli yıldız, Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak kaldığı sürece Beşiktaş'ta oynamayacağını aktardı.

Emre Şen
Beşiktaş'ta ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarda son haftalarda forum düşüklüğü yaşayan Rafa Silva'nın Sergen Yalçın ile tartıştığı iddia edildi.

"SERGEN YALÇIN VARSA BEN YOKUM"

Beşiktaş ta ipler koptu kopacak! Yıldız oyuncudan olay sözler: "Sergen Yalçın varsa ben yokum" 1

Gazeteci Övünç Özdem'in aktardığı gelişmeye göre; Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasındaki bağlar tamamen koptu. Rafa, Sergen Yalçın olduğu sürece forma giymek istemediğini aktardı.

SAKAT DEĞİLKEN OYNAMAK İSTEMEDİ

İddiaya göre Rafa, Kasımpaşa maçı öncesi hiçbir sakatlığı bulunmamasına rağmen bahane ederek kadroya alınmamayı talep etti. Rafa'nın ayrıca en yakın arkadaşı olduğu belirtilen Joao Mario'nun takımdan gönderilmesine halen tepkili olduğu belirtildi.

