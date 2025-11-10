Beşiktaş'ta ipler koptu kopacak! Yıldız oyuncudan olay sözler: "Sergen Yalçın varsa ben yokum"

Beşiktaş'ta ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarda son haftalarda forum düşüklüğü yaşayan Rafa Silva'nın Sergen Yalçın ile tartıştığı iddia edildi.

"SERGEN YALÇIN VARSA BEN YOKUM"

Gazeteci Övünç Özdem'in aktardığı gelişmeye göre; Rafa Silva ile Sergen Yalçın arasındaki bağlar tamamen koptu. Rafa, Sergen Yalçın olduğu sürece forma giymek istemediğini aktardı.

SAKAT DEĞİLKEN OYNAMAK İSTEMEDİ

İddiaya göre Rafa, Kasımpaşa maçı öncesi hiçbir sakatlığı bulunmamasına rağmen bahane ederek kadroya alınmamayı talep etti. Rafa'nın ayrıca en yakın arkadaşı olduğu belirtilen Joao Mario'nun takımdan gönderilmesine halen tepkili olduğu belirtildi.