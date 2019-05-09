Beşiktaş'ta John Benjamin Toshack sürprizi

Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay TRT Spor'a konuştu. Sportif direktör ve teknik direktör konularında çalışmalar yaptığını söyleyen Tekinoktay'ın açıklamaları şu şekilde:
"İmza sürecinse ıslak imzalarımız reddedildi. 270 imzayı tekrar topladık ve 600 imzamız oldu. 25 Nisan'da dünyaca ünlü futbol adamını Ankaragücü maçını seyretmek üzere buraya devet etmiştik ama imza süreci yaşandı. Sportif direktör ve teknik direktör olarak çalışacaktı. İkisini de yapabiliyor. "
"TOSHACK İLE ANLAŞTIK"
Hürser Tekinoktay, Başkan seçilmesi durumunda Toshack ile anlaştıklarını açıkladı. Tekinoktay, Toshack'ın Beşiktaş'ta teknik adamlık yapmacağını şu sözlerkle ifade etti;
"John Toshack'tı anlaştığımız kişi. Ama teknik direktör olarak değil. Takım bütçesini yönetmek, eldeki futbolcuların yurt dışına pazarlamasını... 20 milyon dolara Şampiyonlar Ligi'nde de oynatarak bir proje istedik. Biz onunla anlaşmıştık. İstanbul'a getiremediğim için hoca FAS'a gitti. Şu an pazartesine bıraktık. Benim gönlümde başka teknik direktör var. Şu an kontratı devam ediyor söyleyemem. Pazartesini bekliyoruz."
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