SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı

Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.12.2020 18:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş'a Kasımpaşa maçı öncesi Josef de Souza'dan kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, dünkü antrenmanda sakatlanan Josef de Saouza'nın Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Beşiktaş'tan Alvaro Montero'ya teklifBeşiktaş'tan Alvaro Montero'ya teklif
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı
Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı
İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu
İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
Erling Haaland'dan şok sakatlık haberi
Erling Haaland'dan şok sakatlık haberi
Falcao'nun yerine o geliyor
Falcao'nun yerine o geliyor
Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku!
Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Okuyucu Yorumları 1 yorum
geçmiş olsun Josef... adamsın aldığın parayı hakedecek kadar da onurlu.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Beşiktaş'tan Alvaro Montero'ya teklif
Beşiktaş'tan Alvaro Montero'ya teklif
Beşiktaş Kulübünde İletişim ve Basın Danışmanlığı görevine Erol Kaynar getirildi
Beşiktaş'ta flaş değişiklik
Atiba, Beşiktaş'tan ayrılacağı tarihi açıkladı
Beşiktaş'tan ayrılacağı tarihi açıkladı
Atiba en beğendiği yerli ve yabancı oyuncuyu açıkladı
Atiba en beğendiği yerli ve yabancı oyuncuyu açıkladı
Necip Uysal'dan ince gönderme
Necip Uysal'dan ince gönderme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.