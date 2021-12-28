Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Adem Ljajic'e sürpriz talip! Başakşehir...

Son dakika: Beşiktaş'ta performansı nedeniyle Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan Sırp oyuncu takımın başına Önder Karaveli'nin gelmesine rağmen A takıma alınmadı. Beşiktaş'ın tüm ümidini kestiği yıldız oyuncu için yeni bir macera başlamak üzere... 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bunu fırsat bilen Başakşehir kulübü yıldız oyuncu ile temas kurdu. İşte detaylar...

ADEM LJAJIC, BAŞAKŞEHİR YOLUNDA

Spor muhabiri Ertan Süzgün'ün sosyal medya hesabından bildirdiği habere göre; Başakşehir, Adem Ljajic ile prensipte anlaşma sağladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ljajic, Beşiktaş ile durumunu çözmesi halinde Başakşehir forması giymeye yakın gözüküyor.

85 MAÇTA 18 GOL, 26 ASİST

30 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah beyazlı formayla 85 maça çıkan Ljajic, 18 gol atarken, 26 kez de asist yaptı. Sırp 10 numara 2018 yılından bu yana Beşiktaş'ta oynuyor.

