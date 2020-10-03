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Beşiktaş'ta kamp kadrosu ve Nkoudou açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.10.2020 19:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklanırken, Nkoudou'nun sakatlığıyla ilgili bilgilendirme geçildi.

Beşiktaş'ta kamp kadrosu ve Nkoudou açıklaması

Beşiktaş, takımdan ayrılacağı konuşulan Georges Kevin Nkoudou için açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçı kadrosunda yer almadığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 1 Eylül 2020 tarihinde Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol biseps femoris adalesinde ikinci derece strain tespit edilerek tedavi edilen futbolcumuz Georges Nkoudou, takımımızın 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda aynı bölgeden ağrı hissetmesi nedeniyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda Georges-Kevin N'Koudou ve yeni transfer Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Umut Nayir yer almadı.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 4 Ekim Pazar günü 16:00'da karşı karşıya gelecek.

bjk kamp

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