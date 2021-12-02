SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi 6 eksik

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi 6 eksik

02.12.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçının kafilesini duyururken sakatlığı bulunan Miralem Pjanic de kadroda yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte 5 eksik var.

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi 6 eksik
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak Beşiktaş'ta maçın kamp kadrosu belli oldu.

Ligde üst üste dört kez mağlup olan Beşiktaş'ta eksik 5 futbolcu kadroda yer almazken Miralem Pjanic kafile listesinde yer aldı.

Miralem Pjanic dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissetmiş ve MR'ın ardından bu bölgede iltihaplanma saptandığı duyurulmuştu.

KARTAL'DA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı ekibin kafilesinde 5 eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Francisco Montero, Gökhan Töre ve Mert Günok'un yanı sıra cezalı Necip Uysal da kafilede yer almıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttıProf. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
PARTNER Ünlü oyuncunun panik anları! "Arkadaşız" Ünlü oyuncunun panik anları! "Arkadaşız"
Beşiktaş'ta Pjanic sakatlandı!Beşiktaş'ta Pjanic sakatlandı!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kasımpaşa Miralem Pjanic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Galatasaray'da 5 yıllık imza!

Galatasaray'da 5 yıllık imza!

Flaş gelişme! İmzalar atılıyor

Flaş gelişme! İmzalar atılıyor

Fenerbahçe'de Nani gelişmesi!

Fenerbahçe'de Nani gelişmesi!

Galatasaray açıkladı! İşte Boey'in İstanbul'a dönüş tarihi

Galatasaray açıkladı! İşte Boey'in İstanbul'a dönüş tarihi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Sosyal medya Caner Erkin'i konuşuyor

Sosyal medya Caner Erkin'i konuşuyor

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.