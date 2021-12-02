Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi 6 eksik

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak Beşiktaş'ta maçın kamp kadrosu belli oldu.

Ligde üst üste dört kez mağlup olan Beşiktaş'ta eksik 5 futbolcu kadroda yer almazken Miralem Pjanic kafile listesinde yer aldı.

Miralem Pjanic dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissetmiş ve MR'ın ardından bu bölgede iltihaplanma saptandığı duyurulmuştu.

KARTAL'DA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı ekibin kafilesinde 5 eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Francisco Montero, Gökhan Töre ve Mert Günok'un yanı sıra cezalı Necip Uysal da kafilede yer almıyor.



