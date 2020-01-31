Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng iddiası

Transferin son gününde sıcak saatler yaşanıyor. TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, 32 yaşındaki Ganalı santrafor Kevin-Prince Boateng'i kiralayacak.

Bu sezon Fiorentina'da 15 maçta süre alan ve yalnızca 1 gol atabilen deneyimli oyuncunun imza atmak için Türkiye'ye seyahat ettiği ifade edildi.

Beşiktaş, Hasic'in ardından Boateng'i de sağlık kontrolünden geçirecek ve yıldız oyuncuya imza attıracak.

KEVİN PRİNCE BOATENG KİMDİR?

Oyuncunun profili

Adı: Kevin-Prince Boateng

Uyruk: Gana

Takımı: Fiorentina

Bu sezonki performansı: 15 maç - 1 gol

Daha önce oynadığı takımlar: Sassuolo, Barcelona, Frankfurt, Las Palmas, Milan, Schalke, Genao, Portsmouth, Tottenham, Borussia Dortmund