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Beşiktaş'ta korkutan tablo! Son 5 maçta...

Beşiktaş, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son 5 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kartal, bu süreçte 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş'ta korkutan tablo! Son 5 maçta...
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının önüne geçemiyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic'e konuk olan siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü.

SADECE 1 GALİBİYET

Beşiktaş ta korkutan tablo! Son 5 maçta... 1

Son dönemde istikrarlı sonuçlar almakta zorlanan Beşiktaş, oynadığı son 5 resmi karşılaşmada yalnızca 1 kez kazanabildi. Bu süreçte 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, hanesine sadece 5 puan yazdırabildi.

SADECE BAŞAKŞEHİR...

Beşiktaş ta korkutan tablo! Son 5 maçta... 2

Beşiktaş, söz konusu 5 maçlık periyotta tek galibiyetini Başakşehir karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Trabzonspor'a 2-0 ve Celtic'e 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, Crystal Palace ve Kasımpaşa ile oynadığı mücadelelerden ise 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'ın son 5 maçında aldığı sonuçlar şöyle:

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