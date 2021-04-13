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Beşiktaş'ta Larin'in en iyi sezonu

13.04.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla en iyi sezonunu geçiriyor. Larin şimdiden 15 gole ulaşarak Vincent Aboubakar ile beraber takımının en golcü oyuncusu olmayı başardı.

Beşiktaş'ta Larin'in en iyi sezonu

Erzurum'da çok şık bir gole imza atan Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla en iyi sezonunu geçiriyor.

ABD'nin Orlando City ekibinden 2017-2018 sezonu devre arasında transfer edilen Kanadalı oyuncu, ilk döneminde 4 kez fileleri havalandırdı. Bir sonraki sezon fazla forma şansı bulamayan Larin sadece bir kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon Belçika'nın Zulte Waregem ekibine kiralık gönderilen yetenekli futbolcu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelişiyle performansını artırdı.

Sezonun büyük bölümünde sol kanatta görev alan Cyle Larin şimdiden 15 gole ulaşarak Vincent Aboubakar ile beraber takımının en golcü oyuncusu olmayı başardı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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