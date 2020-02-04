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Beşiktaş'ta Ljajic'in başı döndü, Gökhan Gönül ayağına darbe aldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.02.2020 14:41 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Sprint çalışmaları sırasında Adem Ljajic kısa süreli baş dönmesi yaşarken, Gökhan Gönül ise çift kale maçta ayağına darbe alarak yerde kaldı.

Beşiktaş'ta Ljajic'in başı döndü, Gökhan Gönül ayağına darbe aldı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Sahadaki çeşitli istasyonlarda çalışan siyah-beyazlı ekip daha sonra dört gruba ayrılarak kondisyon yüklemesi yaptı. Sprint çalışmaları sırasında Adem Ljajic kısa süreli baş dönmesi yaşadı. Bir süre dinlenen siyah-beyazlı oyuncuyla sağlık ekibi ve teknik direktör Sergen Yalçın ilgilendi.

Pas ve top kapma oyununun ardından Beşiktaşlı futbolcular son bölümde dar alanda üç gruba ayrılarak çift kale maç yaptı. Turnuvayı Jeremain Lens, Loris Karius, Atiba Hutchinson, Pedro Rebocho, Umut Nayir, Adem Ljajic, Enzo Roco ve Douglas'ın olduğu turuncu takım kazandı.

Gökhan Gönül

GÖKHAN GÖNÜL AYAĞINA DARBE ALDI

Çift kale maç esnasında ayağına darbe alan Gökhan Gönül saha içinde sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çalışmaya devam etti. Antalya kampında sakatlanan Jeremain Lens, uzun bir aranın ardından takımla çalışırken, tedavisi devam eden Dorukhan Toköz antrenmana katılmadı. Beşiktaş, lig maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(AA)

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Beşiktaş Adem Ljajic gökhan gönül

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