SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Loris Karius'a Herta Berlin talip

Beşiktaş'ta Loris Karius'a Herta Berlin talip

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.03.2020 10:37 | Son Güncelleme

Alman basınından Sport 1'in haberine göre Loris Karius'u önümüzdeki sezon için Hertha Berlin'in kadrosuna katmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Beşiktaş'ta Loris Karius'a Herta Berlin talip

Sport 1'in haberinde Beşiktaş'ın bonservisini almayı düşünmediği Karuis'un 2 yıllık Türkiye macerasının sezon sonunda sona ereceği ve Hertha Berlin'in oyuncunun menajeriyle şimdiden görüşme halinde olduğu iddia edildi. Liverpool ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Karius'un bonservis bedelinin yaklaşık 4 milyon olabileceğini yazan Sport 1, konuyla ilgili Hertha Berlin kulübü yöneticilerinden Michael Preetz'e konunun detaylarını sordu...

"YORUM YAPMIYORUZ"

Preetz açıklamasında, "Bu tip söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz. Yaza yönelik transfer çalışmalarımız şu anda ilk sıramız değil" sözlerini kullandı. Karius'u bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünün en büyük kozu deneyimli kalecinin kız arkadaşı olacak. Sophia Thomalla'nın Berlin'de yaşadığı ve Karius'la beraber ülkesine dönmek istediği belirtiliyor.

Kariyerinde en çok maça çıktığı 2. kulüp olan Beşiktaş'ta 2. sezonunu geçiren 26 yaşındaki Loris Karius, çıktığı 67 resmi maçta 95 golü kalesinde gördü ve 14 maçta kalesini gole kapattı.

(SPORX)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Trezeguet Beşiktaş'a mı geliyor?Trezeguet Beşiktaş'a mı geliyor?
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Loris Karius hertha berlin Almanya Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

Premier Lig ne zaman başlayacak? Açıklandı!

Premier Lig ne zaman başlayacak? Açıklandı!

Falcao'dan Cenk Tosun'a sürpriz mesaj!

Falcao'dan Cenk Tosun'a sürpriz mesaj!

Fatih Terim'in durumuyla ilgili yeni açıklama geldi!

Fatih Terim'in durumuyla ilgili yeni açıklama geldi!

Fenerbahçe'de bir şok daha!

Fenerbahçe'de bir şok daha!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aston Villa'nın yıldız oyuncusu Trezeguet'ten Beşiktaş itirafı!

Trezeguet Beşiktaş'a mı geliyor?

Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri! "Her doktor ayrı konuşuyor"

Burak Yılmaz isyan etti! "Her doktor ayrı konuşuyor!"

Sergen Yalçın: Hiçbir oyuncumuzda problem yok

'Hiçbir oyuncumuzda problem yok'

Beşiktaşlı Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"

Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Süper Lig açıklaması!

Beşiktaş 2. Başkanı'ndan öneri!

Beşiktaş'ın yıldızı Boateng, evinde basın toplantısı düzenledi!

Boateng, evinde basın toplantısı yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.